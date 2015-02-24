Президент Беларуси рассчитывает на "добрый диалог" с ЕС

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, принимая в Минске заместителя генерального секретаря Европейской службы внешних действий Хельгу Марию Шмид, передает Би-би-си.

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"Надеюсь, это начало нашего доброго диалога с Евросоюзом, хотя мы в последнее время немало говорим об отношениях ЕС и Беларуси. Думаю, что это вещь нужная, это движение в правильном направлении. По крайней мере, отношения между Беларусью и Евросоюзом сегодня не так туманны, как ранее", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также выразил уверенность в значимой роли своей страны в попытках разрешения сложившейся в регионе ситуации, связанной с военным конфликтом на востоке Украины.