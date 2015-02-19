Лукашенко заявил, что Беларусь открыта к диалогу с НАТО

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая перед командным составом вооруженных сил, передает БЕЛТА.

Читайте такжеЛукашенко решил нормализовать отношения с Западом и просит Кремль "не напрягаться"

Александр Лукашенко подчеркнул, что даже в столь непростых внешних условиях Беларусь не отступит от реализации миролюбивой внешней политики, будет и впредь защищать свои интересы. "Конечно, мы хотели бы и впредь опираться на мощь братской России при естественном учете наших интересов в сфере суверенитета и независимости Беларуси", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь также рассматривает сотрудничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности как гарант безопасности страны и обеспечения стабильности на Евразийском континенте.

При этом Александра Лукашенко отметил, что это не значит, что Беларусь отказывается от взаимодействия с другими странами и военно-политическими организациями. "Как суверенное государство мы открыты в том числе к конструктивному диалогу с НАТО на принципах паритетности и прозрачности. У нас есть много общих вопросов, совместная работа над которыми в полной мере отвечает интересам Беларуси", - отметил глава государства.