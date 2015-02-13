Опубликовано видео диалога Порошенко и Лукашенко: "Он затеял грязную игру". - "Все это поняли"
Операторы в Минске зафиксировали, как президент Украины Петр Порошенко сказал президенту Беларуси Александру Лукашенко, что против Украины ведется "грязная игра".
Сначала на видеозаписи из Минска, слышно, как Порошенко сказал «Тяжело», очевидно, комментируя ход переговоров в "нормандском формате", которые длились около 16 часов.
"Он затеял нечестную и грязную игру", - сказал Порошенко, очевидно, говоря о президенте России Владимире Путине.
"Я знаю, знаю. Но все поняли это", - ответил Лукашенко, кивая.
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На видео также зафиксирован момент, когда охранник президента зацепил оператора. Порошенко помог журналисту подняться, а потом извинился.
Напомним, 12 февраля завершились переговоры лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе. Результатом стало принятие Декларации президентов Украины, Франции, РФ и канцлера Германии в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.