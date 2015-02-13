Опубликовано видео диалога Порошенко и Лукашенко: "Он затеял грязную игру". - "Все это поняли"

Сначала на видеозаписи из Минска, слышно, как Порошенко сказал «Тяжело», очевидно, комментируя ход переговоров в "нормандском формате", которые длились около 16 часов.

"Он затеял нечестную и грязную игру", - сказал Порошенко, очевидно, говоря о президенте России Владимире Путине.

"Я знаю, знаю. Но все поняли это", - ответил Лукашенко, кивая.

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На видео также зафиксирован момент, когда охранник президента зацепил оператора. Порошенко помог журналисту подняться, а потом извинился.

Напомним, 12 февраля завершились переговоры лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе. Результатом стало принятие Декларации президентов Украины, Франции, РФ и канцлера Германии в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.