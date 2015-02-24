МИД Эстонии: С Путиным нельзя вести дела как с честным партнером

Об этом в интервью изданию The Times сказала министр иностранных дел Эстонии Кейт Пентус-Росиманнус.

Она призвала страны ЕС и НАТО не позволить российскому президенту разделить эти объединения и заставить Кремль дорого заплатить за нарушение международного законодательства и подстрекательство войны на Востоке Украины, в которой погибли более 5,6 тысяч человек, пишет ZN.

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Эстонский министр также рассказала, что ее страна ограничила отношения с Россией после того, как российская армия захватила украинский полуостров Крым.

"Невозможно иметь хорошие рабочие отношения с кем-то, кто нарушает все основные принцы международного права, финансирует и поддерживает убийство мирных людей, кто похитил эстонского военного и незаконно удерживает его в тюрьме в Москве", - скала министр иностранных дел Эстонии.

Она добавила, что с режимом президента Путина нельзя вести дела как с честным партнером до тех пор, пока он действует как агрессор.

"Своими решениями и поведением Путин лишь усугубляет кризис в России", - добавила Пентус-Росиманнус.

В это же время, премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма считает, что Запад не пойдет на третью мировую из-за Украины. Также премьер сообщила , что в ходе визита в Киев она получила доказательства участия военнослужащих России в конфликте в Донбассе, которые не оставили у нее сомнений относительно этого вопроса.