Крымские татары пока не будут проводить Курултай

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос относительно препятствий для созыва Курултая.

Он отметил, что проведение Курултая на оккупированной территории невозможно из-за угрозы давления на его делегатов. В частности, по его словам, членам Меджлиса сотрудники ФСБ или Следственного комитета РФ "ставят конкретные ультиматумы относительно их поведения в составе Меджлиса или их голосования относительно той или иной кандидатуры". Чубаров добавил, что звучат угрозы выдворения из Крыма или заключения.

Читайте такжеТурция готова предоставить свою территорию для Курултая крымскотатарского народа"Курултай в Крыму невозможен. Во время оккупации собирать людей, которые выступают против оккупации, чтобы они в демократический способ откровенно обсуждали, как они будут противостоять оккупантам - это сюр какой-то", - сказал председатель Меджлиса.

Он напомнил об идее по проведению Курултая в Турции или Румынии. Однако, множество людей опасаются, что их просто не впустят обратно в Крым.

"Мы пока что отказались от идеи срочного созыва Курултая", - констатировал Чубаров.