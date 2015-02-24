Россия не будет исключать из состава своей делегации на ПА ОБСЕ "сенатора от Крыма"

Об этом заявил во вторник на заседании комитета СФ по международным делам его глава Константин Косачев, передает ТАСС.

Косачев заявил, что "казус Ковитиди" не должен стать прецедентом, на основании которого может быть лишен полномочий любой член любой делегации. "До тех пор, пока Ольга Федоровна готова работать, мы должны ее поддержать", - заявил Косачев.

По словам депутата Госдумы РФ Николая Ковалева, возглавлявшего делегацию РФ на ПА ОБСЕ, российские парламентарии распространили соответствующее заявление среди делегатов форума. В документе говорится о том, что решение о составе делегации должен принимать исключительно национальный парламент.

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При этом член делегации РФ сенатор Сергей Мамедов не исключил недружественных шагов по отношению к российской делегации в ПА ОБСЕ.

6 февраля председатель Верховной рады Украины Владимир Гройсман заявил о недопустимости участия в российской делегации на Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ так называемого "сенатора от Крыма".

18 февраля бюро Парламентской ассамблеи ОБСЕ приняло единогласное решение об отзыве у российского делегата, "сенатора от Крыма" Ольги Ковитиди мандата участника ассамблеи. Как поясняется в заявлении, опубликованном на сайте ПА ОБСЕ, сделано это "в связи с обращением украинской делегации". Перед вынесением вердикта бюро и комиссия по подтверждению полномочий "заслушали мнения российской и украинской делегаций". "Комиссия рекомендовала отказать Ковитиди в регистрации", - говорится в заявлении. Как поясняют в ПА ОБСЕ, "член парламента, номинированный в Парламентскую ассамблею, должен представлять страну, которая его заявляет, а не власти страны, которая устанавливает контроль над территорией методами, признанными незаконными большинством стран ОБСЕ".

Постпред России при ОБСЕ Андрей Келин, в свою очередь, заявил, что считает такое решение неправомерным. По его мнению, бюро Парламентской ассамблеи "изложило историю искаженным способом". "В сообщении говорится, что она была заявлена как представитель крымского правительства, что совершенно не так - Ковитиди была заявлена как член Совета Федерации, представляющий нашу страну в Парламентской ассамблее", - пояснил Келин. "Лишение полномочий совершенно неправомерно, на основании неправильной интерпретации того, кем она является", - добавил Келин.