К заседаниям ПА ОБСЕ не допущен российский парламентарий от Крыма

"В состав парламентской делегации России для участия в зимней сессии ПА ОБСЕ была включена Ольга Ковитиди как член Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Крым", - сказал председатель постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ, народний депутат Артур Герасимов.

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"Украинская делегация выразила свой протест против участия этого человека в работе ПА ОБСЕ и требовала отказать ей в полномочиях", - заявил председатель делегации.

"Сегодня состоялось заседание бюро ПА ОБСЕ, где было принято единодушное решение в поддержку позиции украинской делегации. Российский парламентарий от Крыма Ковитиди не допущена к участию в каких-либо мероприятиях под эгидой ПА ОБСЕ", - отметил Артур Герасимов.