Экс-советнику Папы Римского вынесен приговор за сексуальное насилие над детьми (видео)

Защита священника намерена обжаловать этот приговор.

Католический кардинал Джордж Пелл, один из высших должностных лиц Ватикана, приговорен к шести годам тюрьмы за сексуальное насилие над детьми.

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Такое решение вынес суд в австралийском Мельбурне, сообщает ТСН со ссылкой на CNN. 77-летний Пелл никак не реагировал, когда судья Питер Кидд объявлял приговор. Судья сказал, что нападение священнослужителя на своих жертв было "высокомерным", добавив, что кардинал напал на мальчиков с "бездушным равнодушием к страданиям жертв".

После вынесения приговора одна из жертв кардинала заявила, что ему трудно "успокоиться на этом результате". "Для меня нет покоя. Я делаю все возможное для того, чтобы держать себя и свою семью вместе", – сказал он через своего адвоката.

Защитники Пелла ранее заявляли, что обжалуют решение суда. Апелляционный суд должен рассмотреть дело в начале июня.

Джордж Пелл – бывший старший советник Папы Римского Франциска и экс-казначей Ватикана, он был третьим человеком в Католической церкви.

В Австралии одного из самых влиятельных клириков Ватикана признали виновным в сексуальном насилии над детьми. Присяжные признали его виновным в одном случае сексуального насилия над ребенком и четырех случаях непристойного поведения с детьми, которые имели место в конце 1990-х.

Согласно материалам суда, в 1996-м году Джордж Пелл, тогдашний архиепископ Мельбурна, обнаружил в разнице собора Святого Патрика двух участников хора 12 и 13 лет, которые распивали вино. Одного из них священник заставил заняться с ним оральным сексом, а потом приказал обоим ребятам выполнить половой акт.

Обвинения основывались на свидетельстве одного из этих ребят, который рассказал об издевательствах над ним уже во взрослом возрасте. Вторая жертва позже скончалась от передозировки наркотиков, не заявляв ни о каком насилии.