Ватикан исключил из духовенства экс-кардинала США за скандал с домогательствами (видео)

Ватикан настаивает, что решение окончательное и не может быть обжаловано.

Ваикан исключил из духовенства бывшего американского кардинала Теодора Маккерика после того, как Конгрегация доктрины веры подтвердила выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

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Ватикан настаивает, что решение окончательное и не может быть обжаловано.

Как отмечает СNN, Маккерик стал наиболее высокопоставленным католическим священником, которого наказали за сексуальные домогательства, за последние десятилетия, передает радио Свобода.

Ранее Маккеррик, который настаиваетна своей невиновности, был выведен из состава коллегии кардиналов.

Папа Римский Франциск в июле 2018 года приказал Маккеррику придерживаться «молитвенной и покаянной жизни в одиночестве», на что 88-летний бывший кардинал согласился.

При этом сам Франциск стал объектом критики – бывший представитель Ватикана в США архиепископ Карло Мария Уиган обвинил понтифика в том, что он несколько лет не обращал внимания на обвинения в адрес Маккеррика, который долгие годы был одним из самых влиятельных представителей Римско-католической церкви в США.

Через несколько дней в Ватикане состоится встреча иерархов католической церкви, посвященная мерам по предотвращению сексуального насилия и домогательств к детям со стороны священников.