В Пакистане умерла глава бюро Reuters Мария Головнина

34-летняя сотрудница агентства потеряла сознание, после чего прибывшая на место бригада скорой помощи отвезла Головнину в местную больницу, где была зафиксирована её смерть, сообщает ВВС Украина со ссылкой на Reuters.

"Мария была превосходным журналистом с длительной и разнообразной карьерой в Рейтер, - говорится в заявлении агентства. - Безупречно владея русским и японским языками, она пришла на работу в Рейтер в 2001 году в Токио и впоследствии работала на разных должностях по всему миру, в том числе в Лондоне, Сингапуре, Москве, Афганистане и Ираке. В 2013 году Мария возглавила бюро в Пакистане и Афганистане, под её руководством команда добилась впечатляющих результатов".

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Полиция Исламабада объявила о начале расследования по факту смерти Головниной. Причины смерти пока не установлены; известно лишь, что ей стало плохо в ванной комнате дома, который использовался как офис. По предварительным данным, признаков насильственных действий на теле Головниной не обнаружено.

В посольстве России в Пакистане сообщили, что вопрос отправки тела на родину будет решать семья журналистки.