Глава Европарламента заявил о возможном переносе Brexit
Председатель Европейского парламента Антонио Таяни предположил, что крайним сроком выхода Великобритании из Европейского союза может стать начало июля 2019 года.
Об этом пишет Deutcshe Welle 9 марта.
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В случае переноса, по словам председателя Европарламента, британцы "в любом случае должны назвать его причину ".
Таяни особо подчеркнул необходимость "избежать самой большой ошибки" - хаотического Brexit" без заключения соглашения с Брюсселем.
"Подобная ситуация стала бы неблагоприятной для ЕС и "катастрофой для британской экономики", – сказал он и добавил, что Европа исключает возможность пересмотра согласованного в ноябре документа о Brexit.
Напомним, Европейский Союз дал Великобритании всего 48 часов, чтобы выступить с новым предложением по выходу из тупика Brexit. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "мягкий" Brexit (договору) - в интересах Европейского союза".