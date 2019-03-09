Глава Европарламента заявил о возможном переносе Brexit

Таяни заверил, что переноса не произойдет без веских причин.

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни предположил, что крайним сроком выхода Великобритании из Европейского союза может стать начало июля 2019 года.

Об этом пишет Deutcshe Welle 9 марта.

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В случае переноса, по словам председателя Европарламента, британцы "в любом случае должны назвать его причину ".

Таяни особо подчеркнул необходимость "избежать самой большой ошибки" - хаотического Brexit" без заключения соглашения с Брюсселем.

"Подобная ситуация стала бы неблагоприятной для ЕС и "катастрофой для британской экономики", – сказал он и добавил, что Европа исключает возможность пересмотра согласованного в ноябре документа о Brexit.

Напомним, Европейский Союз дал Великобритании всего 48 часов, чтобы выступить с новым предложением по выходу из тупика Brexit. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "мягкий" Brexit (договору) - в интересах Европейского союза".