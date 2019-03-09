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Глава Европарламента заявил о возможном переносе Brexit

11:51, 09 марта 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни предположил, что крайним сроком выхода Великобритании из Европейского союза может стать начало июля 2019 года.

Об этом пишет Deutcshe Welle 9 марта.

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В случае переноса, по словам председателя Европарламента, британцы "в любом случае должны назвать его причину ".

Таяни особо подчеркнул необходимость "избежать самой большой ошибки" - хаотического Brexit" без заключения соглашения с Брюсселем.

"Подобная ситуация стала бы неблагоприятной для ЕС и "катастрофой для британской экономики", – сказал он и добавил, что Европа исключает возможность пересмотра согласованного в ноябре документа о Brexit.

Напомним, Европейский Союз дал Великобритании всего 48 часов, чтобы выступить с новым предложением по выходу из тупика Brexit. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "мягкий" Brexit (договору) - в интересах Европейского союза". 

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Теги: #Европарламент#Brexit#выход Британии из ЕС