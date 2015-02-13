Кэмерон: ЕС не отменит санкции против России, если Путин не изменит свою политику в отношении Украины



Об этом Кэмерон заявил в Брюсселе перед началом работы неформального саммита ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

Он приветствовал достигнутые в Минске договоренности об урегулировании ситуации на востоке Украины.

”Если огонь (на Донбассе) будет прекращен - мы будем это приветствовать. Но что действительно имеет значение - так это действия, а не слова на бумаге. Мы должны четко сказать, что Путин должен знать, что если он не изменит свое поведение, санкции отменены не будут”, - заявил Кэмерон.

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Как сообщал УНИАН, в Минске состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президентов Украины Петра Порошенко, Франции Франсуа Олланда, России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые ”нормандской четверкой”, предусматривают прекращение огня с 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений. Также предусмотрено освобождение и обмен всех заложников.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии в Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.