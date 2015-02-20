СМИ: для немецких дипломатов подготовили пособие по противодействию пропаганде РФ

Министерство иностранных дел Германии подготовило для дипломатов пособие по противодействию российской пропаганде под названием "Российские утверждения - наши ответы".

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Der Spiegel.

Согласно сообщению, пособие представляет собой документ на восемь страниц. На различные российские тезисы в нем рекомендуются разные ответы - чем жестче тезис, тем сложнее ответ.

Издание приводит некоторые интересные утверждения и рекомендуемые ответы на них.

В Киеве при власти фашисты

Ответ: в протестах на Майдане принимали участие радикальные группировки, в том числе правые экстремисты, но они составляли лишь незначительную часть протестующих которых в целом было до двух миллионов. В переходном правительстве, которое сформировалось после смены власти, они не были представлены.

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В Украине дискриминируются этнические русские, поэтому они попросили Россию о защите

Ответ: независимые международные наблюдатели, в том числе ОБСЕ, это не подтвердили. Закон, который бы ограничивал использование русского языка, так и не вступил в силу, а позже был отозван.

Запад придерживается в вопросе независимости Косово и аннексии Крыма двойных стандартов

Ответ: положение Косово в 1999-2008 и Крыма в 2014 несравнимы ни в правовом, ни в политическом поле. Независимость Косово была объявлена только после провала этих почти десятилетних попыток, и отнюдь не в результате мощного вторжения извне.

Крым всегда был российским

Ответ: У Крыма была богатая история. В древности там жили разные народы, а после монгольского ига до 1744 года он принадлежал Османской империи. После шестой российско-турецкой войны Крым получил независимость, а в 1783 был аннексирован Россией. После вытеснения турецкого населения полуостров заселили русские, а также немцы, греки, болгары и прибалты.

После краха Российской Империи в 1917 году Крым присоединили к советской России, а в 1954 - передали Украинской ССР. Акцентировать рекомендуется на том, что в 1991 году Крым остался частью независимой Украины, а в 1994 году Россия признала территориальную неделимость Украины, подписав Будапештский меморандум.

Самоопределение народов и референдум легитимизируют отделение Крыма и Севастополя и их вхождение в Россию

Ответ: хоть народ и имеет право на самоопределение и отделение, оно ограничено понятием того, чем является собственно "народ". В любом случае, противоправное российское вторжение сделали отделение Крыма незаконным. Они нарушили запрет использования или угрозы использования силы в межгосударственных отношениях и нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины.

Запад после распада СССР проводил систематическую политику ограничения и ослабления России

Ответ: ЕС и НАТО заинтересованы в том, чтобы Россия была сильным партнером на почве соблюдения общих принципов мира в Европе. И ЕС, и НАТО делали все для таких отношений.

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НАТО хочет принять Украину, что угрожает интересам России

Ответ: Украина может свободно выбирать, в какой организации присоединяться. Сейчас вопрос вступления в НАТО не стоит на повестке дня, о чем заявлял и президент Петр Порошенко.

НАТО пользуется украинским кризисом, чтобы вернуться к своему менталитету холодной войны и снова иметь врага в образе России

Ответ: НАТО - это оборонное объединение, призванное гарантировать безопасность и свободу своих членов. НАТО не считает Россию врагом и на протяжении последних 20 лет выстроило с ней тесное сотрудничество.

ЕС и его партнеры применили против России санкции, чтобы поставить ее на колени

Ответ: Конечно, санкции предназначены для экономического давления на Россию, но они не являются самоцелью. Целью является склонить Россию к готовности поиска политического решения украинского конфликта согласно международного права.