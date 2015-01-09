Четыре страны ЕС призвали Еврокомиссию бороться с российской пропагандой

Как передает Радио Свобода, в письме к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини министры иностранных дел этих стран обвинили российские власти в давлении на независимые СМИ и наращивании кампании по дезинформации из-за критики Западом.

В письме также говорится о том, что Кремль своей пропагандой пытается подорвать единство западных стран.

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Министры иностранных дел четырех европейских стран призывают ЕС создать каналы информационного сопротивления российской пропаганде до 2016 года.

В Еврокомиссии это письмо пока не комментировали. Нет реакции на обращения и российского МИД.