В Конгрессе США расследуют возможное злоупотребление властью Трампом

В рамках расследования возможных злоупотреблений Дональдом Трампом комитет по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса США изучит документы десятков физических лиц и организаций.

Комитет по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса США начал расследование возможных случаев злоупотребления властью и препятствования правосудию президентом страны Дональдом Трампом.

Об этом в воскресенье, 3 марта, заявил глава комитета, представитель Демократической партии США Джеррольд Надлер, пишет DW.

По словам демократа, в рамках расследования комитет намерен получить для изучения документы от более 60-ти физических лиц и организаций, в частности, от министерства юстиции США, сына президента Дональда Трампа-младшего и финансового директора компании The Trump Organization Аллена Вейселберга. Полный список лиц и организаций, к которым комитет обратится за документами в рамках расследования, должен быть обнародован в понедельник, 4 марта.

"Мы собираемся инициировать расследование о злоупотреблении властью, коррупции и препятствовании правосудию. Нашей работой является защита верховенства права", - заявил Надлер, добавив, что препятствование правосудию Трампом является "вполне очевидным", цитирует агентство AP.

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Одним из случаев таких действий Надлер назвал увольнение Трампом директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, который курировал расследование относительно связей избирательного штаба Трампа и вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Кроме того, предметом изучения конгрессменами станут попытки Трампа запугать свидетелей в этом расследовании, добавил Надлер. Также комитет намерен проверить, не использовал ли Трамп свое служебное положение для личного обогащения.

Впрочем, при этом политик отметил, что пока рано говорить о том, грозит ли действующему главе Белого дома процедура импичмента. "Прежде чем подвергать кого-то импичменту, нужно убедить американское общество, что это должно произойти", - указал он. Но на данный момент демократы, по словам Надлера, "далеки от принятия решений" относительно импичмента.

Тем временем сам Трамп в тот же день заявил в Twitter, что он "невиновный человек, которого преследуют очень плохие, противоречивые и коррумпированные лица, которые устроили незаконную охоту на ведьм". "И все лишь потому, что я выиграл выборы", - написал американский президент.