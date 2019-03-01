"Может произойти что угодно": эксперт оценил вероятность ядерных ударов в конфликте Индии и Пакистана

По словам эксперта, в случае эскалации конфликта Пакистан больше Индии будет полагаться на ядерное оружие, потому что у него меньше армия.

Вооруженная стычка между Индией и Пакистаном за спорную область Кашмир грозит перейти в полномасштабный военный конфликт между двумя ядерными державами.

Такое мнение выразил эксперт по вопросам международных отношений Иван Яковина, комментируя уничтожение армией Пакистана двух индийских военных самолетов, передает «Обозреватель».

На вопрос, возможно ли применение сторонами ядерного оружия, международник ответил: "На данном этапе это маловероятно, но если эскалация насилия в регионе продолжится, то всего можно ждать".

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"Если на сбитые самолеты Индия ответит ударом по пакистанским аэродромам, пакистанцы ответят аналогично — например, артиллерийским ударом по индийских базах. Пошло-поехало, и дальше может что угодно случиться", — пояснил он.

По словам эксперта, в случае эскалации конфликта Пакистан больше Индии будет полагаться на ядерное оружие, потому что у него меньше армия.

"Ядерное оружие станет для них абсолютно ключевой в случае начала серьезной войны. Но хотелось бы этого избежать, потому что, если такая война начнется, то погибнут все люди на Земле", — подчеркнул он.

На вопрос, где сейчас условные стрелки часов, которые отсчитывают время до конца света", Яковина отметил: "Я бы сказал, без пятнадцати двенадцать, потому что пока и у индийского, и у пакистанского руководства хватает ума говорить о том, что ситуацию необходимо деэскалировать".

"В Индии сейчас очень серьезная ситуация, потому что там у власти находится очень националистическое правительство. Потеряв два самолета и двух летчиков и 40 человек убитыми в результате теракта, руководство Индии находится под чудовищным давлением со стороны своего общества, которое требует немедленно отомстить Пакистану", — отметил эксперт.

"Если такая месть начнется, пакистанцам тоже придется отвечать, потому что в Пакистане тоже популисты при власти. Вся эта история может очень плохо закончиться. Все зависит от того, хватит ли выдержки у индийского руководства, или оно сделает то, что сделало бы любое правительство на его месте, а именно — попытается отомстить", — подытожил он.