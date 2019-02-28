Пакистан обещает отпустить захваченного индийского пилота

В частности, 1 марта пилота освободят и это будет «жестом мира».

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявляет, что Исламабад отпустит индийского пилота, захваченного пакистанскими силами 27 февраля после того, как его военный самолет сбили в спорном регионе Кашмир.

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Выступая в парламенте, Хан заявил, что 1 марта пилота освободят и что это будет «жестом мира», передает радио Свобода. В то же время в Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что граждане Индии должны «стоять как стена, как скала» и объединиться в то время, «как враг стремится дестабилизировать Индию».

Заявления обоих лидеров появились в то время, как президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон является посредником в решении кризиса, и что он ожидает «достаточно приличных новостей».

ООН и мировые лидеры, в частности Соединенные Штаты, Китай, Россия и Евросоюз, выразили обеспокоенность из-за обострения между Индией и Пакистаном и призвали стороны к сдержанности.

Как сообщал УНИАН, Индия и Пакистан частично закрыли свое воздушное пространство после заявлений Исламабада и Дели о сбитии истребителей друг друга. Это произошло через день после того, как 26 февраля, по сообщению властей Индии, индийские самолеты атаковали на территории Пакистана тренировочные центры боевиков, связанных с нападением на индийские силы в Кашмире и гибелью более 40 индийских полицейских.

Этот авиаудар был первым после войны между двумя странами в 1971 году.