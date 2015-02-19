The Guardian: следующей целью Путина будет Прибалтика, предупреждает министр обороны

В статье Бена Фармера под названием «Следующей целью Путина будет Прибалтика, предупреждает министр обороны», опубликованной в британской газете The Guardian, пишется о том, что Майкл Фаллон сказал, что президент России может попытаться проверить решимость НАТО с помощью той же подрывной деятельности, которую Кремль вел в Крыму и на востоке Украины.

Тайная кампания, которая включает всебя несанкционированное проникновение, пропаганду, силы, которые действуют под прикрытием, и кибератаки, как это было на ранних стадиях украинского конфликта, может быть проведена для разжигания межэтнического конфликта в Эстонии, Литве и Латвии, заявил он.

Военный союз должен быть готов к отражению российской агрессии, «независимо от ее вида», сказал Фаллон, предупредив, что напряженность в отношениях между двумя странами растет.

Министр обороны выступал в тот момент, когда украинские войска в среду выходили из осажденного города Дебальцево, который был взят штурмом пророссийскими мятежниками.

Отступление стало тяжелым поражением для украинских военных, которые с прошлой недели находились в окружении повстанцев в городе, имеющем стратегическое значение. Европейский союз назвал это «явным нарушением» Минского соглашения.

По словам Фаллона, последние переговоры, направленные на возобновление мира в Украине, похожи на те усилия, которые предпринимались ранее, но были обречены. На переговорах, которые состоялись в Минске на прошлой неделе, от России не добились того, чтобы она передала контроль над границей.

Дэвид Кэмерон заявил, что если Россия не перестанет дестабилизировать Украину, то Европа должна дать понять Кремлю, что она ужесточит санкции, последствия от которых Россия будет ощущать «в течение многих лет».

По словам премьер-министра, Европа не может «закрывать глаза» на события в Украине, где, как он сказал, «одна страна, по сути, оспаривает территориальную целостность другой страны».

«Повстанцы, которых поддерживает Россия, в восточной Украине используют российские гранатометы, российские танки и российскую артиллерию. Это оборудование вы не купите на eBay. Оно поставляется из России, а не откуда-то еще, мы знаем это», – сказал он.

Бывшие советские государства Латвия, Литва и Эстония могут стать следующими жертвами кампании по их дестабилизации, которую будет поддерживать Россия, предупреждает г-н Фаллон.

Российские военные самолеты неоднократно испытывали воздушное пространство стран Балтии в течение прошлого года, как сообщали в НАТО. Эстония заявила, что один из офицеров службы безопасности страны был похищен на границе в прошлом году и в настоящее время удерживается в России.

Многие военные аналитики сомневаются в том, что восточные члены НАТО смогут справиться с тайной кампанией, подобной той, которая проводилась в Украине в прошлом году – нерегулярные войска, кибератаки и умелая пропаганда применялись для того, чтобы использовать внутренние противоречия с этническими русскими меньшинствами.

Г-н Фаллон сказал: «Это очень реальная и существующая угроза. Он испытывал НАТО весь прошлый год. Вспомните, сколько раз были замечены его самолеты и подводные лодки».

«Он отправил два российских бомбардировщика в воздушное пространство над Ла-Маншем две недели назад. Нам пришлось быстро поднять в воздух наши самолеты, чтобы выпроводить их. Это первый раз после холодной войны, впервые такое произошло».

«Это говорит о том, что вы должны реагировать каждый раз, когда он [Путин] делает что-то подобное, вы должны быть готовы ответить».

«То, что Россия резко увеличила расходы на оборону, несомненно, вызывает беспокойство», – добавил он.

«Они модернизируют свои обычные вооруженные силы, они модернизируют свои ядерные силы, и они испытывают НАТО, поэтому мы должны реагировать».

Он продолжил: «Многое вызывает беспокойство. Меня беспокоит Путин. На границе нет эффективного контроля, я переживаю о том, что он оказывает давление на Балтийские страны, о том, что он испытывает НАТО, о подводных лодках и самолетах».

Отвечая на вопрос о том, переживает ли мир новую холодную войну, он сказал: «Конфликт разжигается. Танки и бронетехника пересекают украинскую границу. Эстонский пограничник был захвачен и все еще не возвращен».

Великобритания пока отказывается вооружать украинскую армию.

Господин Фаллон сказал: «Мы поставляем нелетальное оружие. В данный момент, по нашему мнению, предоставление летального оружия может привести к эскалации конфликта, но мы будем пересматривать этот вопрос».