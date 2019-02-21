Мадуро приказал закрыть границу с Бразилией

Он заявил, что также рассматривает возможность закрытия границы Венесуэлы с Колумбией.

Николас Мадуро, которого США и большинство стран ЕС не признают президентом Венесуэлы, приказал закрыть границу с Бразилией, всего за несколько дней до того, как лидеры оппозиции планируют доставить иностранную гуманитарную помощь, которую он отказался принять.

Мадуро заявил в четверг по государственному телевидению, что также рассматривает возможность закрытия границы Венесуэлы с Колумбией, сообщает Bloomberg.

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Лидеры оппозиции заявляют, что планируют организовать караваны для доставки помощи в Венесуэлу из Колумбии и Бразилии.

По мнению Мадуро, эта помощь должна была подорвать и свергнуть его. Он говорит, что Венесуэла не нуждается в таких поставках.

Как сообщал УНИАН, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста. 23 января лидер оппозиции Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства.

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Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.

31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы. Также Гуайдо как легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки. 4 февраля президент Франции, руководители правительств Испании и Австрии, министры иностранных дел Великобритании, Дании и Латвии заявили о признании Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Министерство иностранных дел Украины призывает руководителей политических сил Венесуэлы провести демократические выборы и предотвратить разрешение политического кризиса силовыми методами.