Администрацию Трампа заподозрили в торговле ядерными технологиями с Саудовской Аравией

Члены администрации лоббировали сделку, в рамках которой в Саудовской Аравии должны быть построены десятки атомных электростанций.

Надзорный комитет Палаты представителей США начал расследование против администрации президента США Дональда Трампа относительно планов Белого дома по продаже ядерных технологий Саудовской Аравии.

Об этом говорится в докладе комитета, обнародованном во вторник, 19 февраля, передает Deutsche Welle.

Читайте такжеВыход США из ДРСМД откроет «ящик Пандоры» - NYT

Согласно документу, некоторые высокопоставленные члены администрации лоббировали сделку, в рамках которой в Саудовской Аравии должны быть построены десятки атомных электростанций, причем американские ядерные технологии могли быть проданы без необходимых гарантий их безопасного использования. В докладе заверяют, что это может угрожать интересам национальной безопасности США и потенциально дать возможность саудитам создать свою атомную бомбу. Бенефициарами от этой сделки могли стать люди из ближнего окружения Трампа.

По данным комитета, продвижением проекта сначала занимался бывший советник президента по безопасности Майкл Флинн, а после него работу продолжил Дерек Харви, работавший в Совете национальной безопасности. Позже он также был уволен со своей должности. Кроме того, в сделке должна была участвовать компания Brookfield Asset Management, состоящая в тесных бизнес-отношениях с группой компаний, которыми владеет зять Трампа Джаред Кушнер.

Информацию о "выходящих за рамки действиях" Надзорный комитет получил от неназванных сотрудников Белого дома. По их мнению, планы по ядерной сделке могут нарушать американское законодательство, к тому же о них не был уведомлен Конгресс США.