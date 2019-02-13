ЕС добавил Саудовскую Аравию и Панаму в список представляющих угрозу стран

Этот шаг вызвал критику со стороны нескольких стран ЕС, обеспокоенных их экономическими отношениями с государствами, которые входят в черный список.

Европейская комиссия добавила Саудовскую Аравию и Панаму в черный список стран, которые представляют угрозу для Евросоюза из-за слабого контроля над финансированием терроризма и отмыванием денег.

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Как отмечает Reuters, включение в список осложняет финансовые отношения с ЕС, так как при проведении операций банки блока должны будут провести дополнительные проверки платежей, передает kommersant. Отмечается, что этот шаг вызвал критику со стороны нескольких стран ЕС, обеспокоенных их экономическими отношениями с государствами, которые входят в черный список. В частности, недовольство вызвало включение в список Саудовской Аравии, котораяявляется крупнейшим импортером товаров и оружия.

В обновленный список, который в течение месяца должны одобрить все члены ЕС, входят 23 страны: Афганистан, Американское Самоа, Багамские Острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, о. Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Виргинские Острова и Йемен. Ранее список представляющих угрозу стран состоял из 16 государств.