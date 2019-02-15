Трейлер продолжения "Холодного сердца" побил рекорды по просмотрам (видео)

Сюжет проекта пока не разглашался.

Трейлер мультфильма "Холодное сердце 2" установил новый абсолютный рекорд. Об этом сообщает официальном канале в Twitter студии Walt Disney, за сутки его посмотрели 116 миллионов раз, больше, чем любой другой ролик в истории мировой анимации.

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Студия поблагодарила поклонников "Холодного сердца" за то, что "они помогли этому случиться".

Сюжет проекта пока не разглашался. Ранее стало известно, что, помимо уже знакомых персонажей, зрителям предстоит увидеть и совершенно новых.

Как сообщал УНИАН, ранее Disney опубликовал новый тизер "Аладдина" - долгожданного фильма от знаменитого режиссера Гая Ричи.