Reuters: У Путина «кишка тонка» для участия в гонке ядерных вооружений с США

Из-за внутренних политических и экономических проблем у Кремля просто нет денег тягаться с богатыми западными странами в разработке оружия.

Рейтинг Владимира Путина падает. А государственные средства приходится экономить, чтобы пережить давление западных санкций, а также хоть немного улучшить уровень жизни в России. Поэтому российский автократ не может себе позволить вступить в дорогую ядерную гонку вооружений с США.

Об этом пишет Reuters, напоминая, что из-за российских нарушений Вашингтон неделю назад объявил о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года. Кроме того, американская сторона грозится вообще выйти из договоренностей, что развяжет ей руки в разработке новых крылатых ракет. А следовательно растет угроза начала новой гонки вооружений между Вашингтоном и Москвой. На американское решение Путин отреагировал лишь тем, что объявил о «зеркальных» действиях России, которая теперь официально тоже приостановила выполнение договора о РСМД и собирается полностью из него выйти.

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Но Путин, который часто прибегает к воинственной риторике в адрес Запада и пытается объединить россиян "вокруг флага», не решился поднять ставки. Он не разбрасывался обещаниями развернуть новые ракеты, а лишь сказал, что Москва сделает это в Европе или еще где-то только в том случае, если Вашингтон сделает это первым.

«Мы не будем и не позволим втянуть нас в дорогостоящую гонку вооружений», - сказал Путин министру обороны Сергею Шойгу.

Этот его комментарий был вынужденным. Тяжелая экономическая ситуация и политические реалии, а также память о роли дорогостоящей гонки вооружений в распаде СССР указывают на то, что у Путина не богатый выбор. И ситуация сильно ограничивает его аппетиты относительно дорогой эскалации в будущем.

Но это не означает, что Путин не будет выбрасывать большие суммы на армию. Еще в прошлом году он объявил о разработке целого ряда «непобедимых» образцов оружия: гиперзвуковые ракеты, лазеры и подводные ядерные роботы-торпеды. Но Россия слишком бедна, чтобы начать полномасштабную гонку вооружений.

«Мы должны помнить, что вопрос гонки вооружений, которая может разорвать нас на куски, вполне реален», - сказал бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин.

По его мнению, США пытаются повторить успех стратегии Холодной войны, толкая Москву к большим расходам, которые она не может себе позволить. Для России было бы губительно пытаться достичь паритета с американской стороной. Поэтому отвечать нужно разумно.

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Воспоминания о пустых полках в магазинах перед распадом СССР в 1991 году до сих пор преследуют старших россиян. Все потому, что Кремль в те времена напрамую вливал огромные суммы в военную промышленность, пытаясь «догнать и перегнать» США, пренебрегая потребительской экономикой.

«Американцы помнят, что СССР развалился отчасти потому, что старался не отставать от США в том, кто изготовит больше ракет, ядерных субмарин и танков. Это же они пытаются сделать и сейчас», - сказал военный эксперт Виктор Литовкин.

После приостановки договора о РСМД Вашингтон и Москва объявили, что будут разрабатывать ракеты малой и средней дальности, которые до этого времени были запрещены. Россия же сообщила, что рассчитывает закончить работу до 2021 года. Шойгу сказал Путину, что деньги на создание двух новых наземных ракет будут выделены из бюджета за счет перераспределения средств. Россия не раскрывает полностью свои расходы на оборону и безопасность. Но сообщалось, что в целом страна потратит на эти нужды 30% от бюджета на 2019 год, который составляет 273 миллиарда долларов.

Нефтяные доходы поддерживают Россию на плаву. Ожидается, что профицит бюджета в конце года будет составлять 29,3 миллиардов долларов, что равняется 1,8% ВВП. Валютные резервы страны достигают 478 миллиардов. Но эти деньги уже распределены в соответствии с тяжелой геополитической ситуацией, в которую влезла Москва, а также учитывая внутренний политический ландшафт. Перераспределение финансов будет очень болезненным.

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Москва откладывает наличные, пытаясь создать буфер для погашения последствий от новых санкций Запада. Кроме того, ей нужно потратить миллиарды долларов на улучшение устаревшей инфраструктуры и стандартов жизни. Но на протяжении последних лет реальные доходы россиян падали, цены росли, а повышение НДС и пенсионного возраста очень непопулярные шаги правительства. Поэтому Путин под политическим давлением.

По мнению российского эксперта Игоря Николаева, Кремль может решиться запустить руки в другие бюджетные сферы, чтобы взять деньги там и направить их на разработку оружия. Это может привести к еще большему сокращению государственных выплат и социальных стандартов. Но если груз от гонки вооружений усилится, желание Путина тратить больше на оборону в нынешнем политическом климате сильно уменьшится.