Business Insider: Россия угрожает Западу ядерной ракетой «Буревестник», которая до сих пор не летает

Ракета прошла десяток запусков и только один из них был относительно успешен.

Россия возобновила испытания хваленой крылатой ракеты с ядерным двигателем под названием «Буревестник». Запуски были остановлены прошлым летом.

Но 29 января Москва провела очередные испытания ракеты, пишет Business Insider со ссылкой на источники в правительстве США, осведомленные о российских программах разработки вооружения. Это был первый запуск «Буревестника» в этом году и 13-й в целом. Однако, как узнало издание, он был «не совсем успешным». Собственно, ракета до сих пор не функционирует должным образом.

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Стоит упомянуть, что ни одна страна в мире не имеет на вооружении крылатых ракет с ядерными двигателями. Хотя США «заигрывали» с такой идеей несколько десятилетий назад. Разведка США выяснила, что до этого времени Россия только один раз провела «относительно успешный» запуск своего нового оружия. Это произошло в ноябре 2017 года. Но после испытания российским военным пришлось отправить корабли на поиски ракеты. Потому что она где-то потерялась в море.

В прошлом марте президент России Владимир Путин хвалил ракету и называл ее «непобедимой». Он говорил, что у новой российской оружия «неограниченный радиус действия и непредсказуемая траектория полета, что позволяет ей избежать перехвата».

Последнее испытание «Буревестнике» состоялось на фоне публикации в США «Пересмотра противоракетной обороны».

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В этом документе администрации Дональда Трампа перечислены достижения американских стратегических соперников: Китая и России, - в разработке нового оружия. В МИД РФ заявили, что поведение Америки «неизбежно начнет гонку вооружений». И это плохо скажется на международной безопасности и стабильности.

Однако, издание отмечает, что эта гонка, скорее всего, уже началась после того, как США и Россия вышли из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, который Вашингтон и Кремль подписали еще во времена Холодной войны.