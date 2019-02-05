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Россия разрабатывает новые типы ракет после выхода из ядерного договора с США

16:41, 05 февраля 2019
Мир
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Путин заявил, что Москва также оставляет договор и начинает работу над новыми видами оружия / фото УНИАН

Об этом сообщает "Радио Свобода". Заявление такого содержания Шойгу сделал на совещании военных чиновников после того, как Вашингтон и Москва заявили о разрыве заключенного в 1987 году ключевого договора по контролю над вооружениями.

«В течение 2019-2020 лет мы должны разработать наземную версию морской системы «Калибр», оснащенной крылатыми ракетами дальнего радиуса действия, которые показали хорошие результаты в Сирии», – сказал Шойгу.

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«За тот же период нам также придется создать наземную ракетную систему с гиперзвуковой ракетой дальнего радиуса действия», – добавил министр и добавил, что эти планы были одобрены президентом России Владимиром Путиным.

Соединенные Штаты, как и предупреждали, 1 февраля окончательно объявили о своем выходе из важного договора об ограничении на ракеты с Россией из-за его нарушения со стороны Москвы, там отрицают.

2 февраля российский президент Владимир Путин заявил, что Москва также оставляет договор и начинает работу над новыми видами оружия, которые нарушают ключевую ядерное соглашение.

Многие аналитики считают, что отказ от соглашения 1987 года может сигнализировать о начале новой гонки вооружений.

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Теги: #Россия#РСМД#ракетный договор