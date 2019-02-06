Трамп: социализм режима Мадуро превратил богатую Венесуэлу в "страну жалкой нищеты и отчаяния"

Президент США выразил поддержку народу Венесуэлы в стремлении к свободе.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что социализм режима Николаса Мадуро превратил Венесуэлу в страну жалкой нищеты и отчаяния

Об этом глава Белого дома сообщил во время второго ежегодного выступления с речью «О состоянии государства» (State of the Union) перед обеими палатами Конгресса США.

"Две недели назад Соединенные Штаты официально признали законное правительство Венесуэлы и ее нового (временно исполняющего обязанности) президента Хуана Гуайдо", - заявил Трамп.

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"Мы поддерживаем венесуэльский народ в его благородном стремлении к свободе, и мы осуждаем жестокость режима Мадуро, чья социалистическая политика превратила это государство из самой богатой в Южной Америке в страну нищеты и отчаяния", - подчеркнул президент США.

При этом он заявил, что обеспокоен новыми призывами утвердить социализм в США.

"Америка была основана на свободе и независимости, а не на правительственном принуждении, господстве и контроле. Мы родились свободными, и мы будем оставаться свободными. Сегодня вечером мы подтверждаем нашу решимость, что Америка никогда не будет социалистической страной", - подчеркнул Трамп.

Как сообщал УНИАН, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

26 января государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай и Россия поддерживают режим Мадуро в Венесуэле с намерением вернуть миллиарды долларов, вложенные в его режим.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила о серьезном ухудшении гуманитарной ситуации в Венесуэле. По данным ООН, с 2015 года Венесуэлу покинули около 2,3 млн человек.

31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы. Также Гуайдо как легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, страны Латинской Америки.

4 февраля президент Франции, руководители правительств Испании и Австрии, министры иностранных дел Великобритании, Дании и Латвии заявили о признании Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Министерство иностранных дел Украины призывает руководителей политических сил Венесуэлы провести демократические выборы и предотвратить разрешение политического кризиса силовыми методами.