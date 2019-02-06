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Трамп: Если нужно, мы построим стену на границе с Мексикой из людей

06:03, 06 февраля 2019
Мир
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Мигранты / REUTERS

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Если потребуется, построим стену из людей. Если бы мы имели настоящую стену, это даже не было бы достойно внимания!" - написал он.

Президент США напомнил, что огромное количество людей пересекает Мексику в надежде прорваться через границу США. Также он сообщил, что в пограничную зону были отправлены дополнительные отряды военных.

Как сообщал УНИАН, министерство обороны США решило направить дополнительно 3750 военнослужащих на юго-западный участок границы с Мексикой для поддержки сотрудников Погранично-таможенной службы США.

Ранее Трамп заявлял, что по-прежнему намерен строить стену на границе с Мексикой - с одобрением конгресса или без него.

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Теги: #США#Трамп#мигранты#Мексика#стена с Мексикой