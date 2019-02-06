Трамп: Если нужно, мы построим стену на границе с Мексикой из людей

Президент США напомнил, что огромное количество людей пересекает Мексику в надежде прорваться через границу США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что при любых условиях построит стену на границе с Мексикой.

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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Если потребуется, построим стену из людей. Если бы мы имели настоящую стену, это даже не было бы достойно внимания!" - написал он.

Президент США напомнил, что огромное количество людей пересекает Мексику в надежде прорваться через границу США. Также он сообщил, что в пограничную зону были отправлены дополнительные отряды военных.

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2019

Как сообщал УНИАН, министерство обороны США решило направить дополнительно 3750 военнослужащих на юго-западный участок границы с Мексикой для поддержки сотрудников Погранично-таможенной службы США.

Ранее Трамп заявлял, что по-прежнему намерен строить стену на границе с Мексикой - с одобрением конгресса или без него.