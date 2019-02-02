Стало известно, когда Македония подпишет протокол о присоединении к НАТО

Документ будет подписан министром иностранных дел страны Николой Димитровым.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал скорое подписание протокола о присоединении Македонии к альянсу.

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«6 февраля мы напишем историю: союзники НАТО подпишут протокол о присоединении будущей Республики Северная Македония», - написал он в "Твиттере". Документ будет подписан министром иностранных дел страны Николой Димитровым.

Греческий парламент 25 января одобрил соглашение о переименовании бывшей югославской республики Македония в Республику Северная Македония. Переименование позволило завершить споры с Афинами о названии страны, длившиеся около 30 лет. Смена названия также открыла стране двери в НАТО и ЕС.