В Греции отложили голосование по соглашению с Македонией

Причиной назвали необходимость дать время на выступления большому количеству депутатов, которые записались на дебаты по этому поводу.

Парламент Греции отложил на 25 января голосование по ратификации соглашения с соседней Македонией об изменении названия этого государства на Северную Македонию.

Как сообщает Радио Свобода, причиной назвали необходимость дать время на выступления большому количеству депутатов, которые записались на дебаты по этому поводу. В аппарате спикера парламента заявили, что сначала голосование после четырехдневных парламентских дебатов планировали на вечер 24 января.

В обеих странах соглашение имеет многочисленных противников, которые обвиняют правительства своих стран в слишком больших уступках другой стороне и время от времени устраивают акции протеста - последняя на настоящее время, 20 января в Афинах закончилась столкновениями с полицией.

Сегодня очередная такая демонстрация начала собираться возле здания парламента Греции. А раньше 24 января Коммунистическая партия Греции развесила на стенах исторического Акрополя в Афинах огромные плакаты с надписями «Нет соглашению Ципраса и Заева».

Правительства греческого премьера Алексиса Ципраса и его македонского коллеги Зорана Заева подписали соглашение в июне 2018 года. Документ предусматривает изменение названия Македонии на Северную Македонию, чтобы Афины разблокировали вступление Скопье в НАТО и ЕС.

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Парламент Македонии после продолжительных дебатов утвердил изменения в Конституцию страны о ее новом названии 11 января 81 голосом из в целом 120 депутатов. Чтобы соглашение могло вступить в силу, его еще предстоит ратифицировать парламенту Греции. В нем для этого достаточно простого большинства от 300 депутатов парламента. Но правящая партия Ципраса «Сириза» после недавней потери коалиционного партнера имеет 145 депутатов, и премьеру понадобятся голоса от оппозиции.

С самого распада бывшей Югославии и возникновения независимой Македонии в 1991 году Греция выступает против этого названия соседней страны, настаивая, что это название представляет до нее территориальную претензию. Это же название, говорят в Афинах, имеет традиционный регион на севере Греции, охватывающий две с половиной современные провинции, и это же название имело древнее царство, существовавшее в основном в пределах территории севера современного греческого государства и сыгравшее значительную роль в истории древней Греции, а миру оно известно своим царем-завоевателем Александром Македонским.

Из-за этого спора и позиции Греции современное государство македонцев-славян признано рядом межгосударственных и международных организаций под временным названием «Бывшая югославская республика Македония». Афины заявляли, что будут блокировать вступление Скопье в НАТО и Европейский Союз, пока там не изменят названия своего государства.