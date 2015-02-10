Глава МИД Греции едет в Москву на фоне переговоров министров еврозоны о долгах страны

Эта встреча совпадает по времени со встречей лидеров Украины, Франции, Германии и России по обсуждению урегулирования ситуации на Донбассе, которая запланирована на 11 февраля в Минске, пишет украинская служба Радио Свобода.

Коциас посетит Москву также во время, когда министры финансов стран еврозоны в Брюсселе будут обсуждать попытки Греции пересмотреть условия международной финансовой помощи для преодоления кризиса в этой стране.

Читайте такжеГреция требовала в Германии репараций, ей отказалиНовое правительство Греции, который выступает против строгой экономии, открыто к усилению сотрудничества с Россией.

9 февраля министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что Афины могут сблизиться с США, Россией или Китаем, если договоренности о новых долговых договорах Греции будут провалены.