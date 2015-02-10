МИД Испании: Если на встрече в Минске будет прогресс, расширение санкций против РФ отложат

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануель Гарсия-Маргальо и Марфиль считает, что в случае достижения прогресса во время встречи на высшем уровне в Минске 11 февраля относительно ситуации в Украине расширение санкций Европейского Союза против России может быть отложено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануель Гарсия-Маргальо и Марфиль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

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“Если не будет продвижения в Минске, то в понедельник это вступит в силу”, - сказал министр.

По его словам, в Европейском Союзе будут прислушиваться к мнению украинской стороны относительно результатов этих переговоров. “Мы можем отложить эти санкции, если украинская сторона будет считать, что это можно сделать”, - прибавил Гарсия-Маргальо и Марфиль.

Климкин отметил, что санкции вступят в силу автоматически со следующего понедельника. В то же время он заметил, что если министры иностранных дел Европейского Союза решат, что “мы достигли абсолютного решающего прогресса, тогда, возможно, будут приняты дополнительные решения”.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля Совет ЕС по вопросам иностранных дел расширил санкционный список лиц, причастных к нарушению территориальной целостности Украины, на 19 физических и 9 юридических лиц. Им будет запрещен въезд в страны ЕС и будут заморожены их активы в странах сообщества.

Решение вступит в силу 16 февраля.

29 января министры иностранных дел стран ЕС поручили расширить действие санкций на новых физических и юридических лиц из-за причастности к событиям в Украине.

На том же заседании было принято решение о продлении в настоящее время действующих санкций (введенных в марте 2014 года) до сентября.

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Справка УНИАН. 8 февраля в пресс-службе президента Украины сообщили, что во время телефонной конференции в «нормандском формате» президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились провести встречу в среду, 11 февраля, в Минске.

Позже в тот день Путин заявил, что встреча в «нормандском формате» 11 февраля состоится, «если к тому времени удастся согласовать ряд позиций».