Запад имеет в своем арсенале "экономическую ядерную бомбу" для влияния на Россию - СМИ

Об этом сообщает польский бизнес-канал TVN BiŚ.

"В арсенале экономического оружия, которое Запад может использовать против России, есть одно средство, силу которого экономисты приравнивают со сбросом ядерной бомбы. Этим оружием является исключение из системы SWIFT- международной сети по обмену информации между банками и финансовыми институтами", - отмечает телеканал, замечая, что сделать это недавно призвал британский Guardian.

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Эффективность этого "оружия" доказало его применение против Ирана, который был вынужден после этого пойти на дипломатические переговоры по делу своей ядерной программы.

TVN BiŚ отмечает, что в случае России оно имело бы катастрофические последствия для страны, поскольку бы полностью сделало невозможными международные расчеты и создало бы хаос в российской финансовой системе.

Собственно поэтому на такие идеи очень нервно реагируют представители российской власти, среди которых - глава правительства Дмитрий Медведев.

"SWIFT ежедневно реализует около 15 млн операций, а ежедневный оборот составляет 6 триллионов долларов. Сейчас эта организация объединяет свыше 8 тысяч финансовых институтов из 208 стран. В России системой SWIFT пользуются 600 финансовых институтов и банков", - добавляет телеканал.