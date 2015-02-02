У Медведева говорят, что отключение SWIFT не остановит агрессию РФ

Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов в эфире телеканала "Россия 1", пишет "Эхо Москвы".

"Я надеюсь, что это не произойдет. Это уже действия, которые не связаны с разумным отношением к конфликту. Более того, нас все равно не понудить к действиям, которые от нас хотят видеть западные партнеры. Если не будет SWIFT, мы будем еще упрямее настаивать на том, что мы правы", - сказал Шувалов.

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Однако он предостерег от жестких ответных мер в отношении стран, которые ввели санкции против России.

"Часто хочется замахнуться, ударить так, чтобы было больно, в первую очередь тем, кто навязывает нам эти санкции, кто нам пальчиком грозит и все остальное. Но иногда нужно сдержаться", - сказал Шувалов.