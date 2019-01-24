Революция в Венесуэле: попытка устранения Мадуро, массовые протесты и кровавые столкновения (видео)
Две недели назад там состоялась инаугурация Николаса Мадуро, которому ЦИК «нарисовал» 70% поддержки на выборах. Большинство стран Южной Америки, США и Канада не признали его легитимности.
По мнению лидеров этих стран, Венесуэла скатилась к диктатуре.
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Парламент страны, в котором преобладает оппозиция к Мадуро, тоже признал его «узурпатором». Парламентарии назначили 35-летнего спикера Хуана Гуайдо временным президентом. Его поддержали США, Канада и другие страны.
Венесуэлу всколыхнули массовые протесты, тысячи людей вышли на улицы с требованием убираться из власти Николаса Мадуро.
Однако Мадуро решил держаться за кресло, прикрываясь армией.
В ходе столкновений погибли уже 16 человек.