Во Франции в протестах "желтых жилетов" приняли участие 84 тысячи человек

В нескольких городах происходили столкновения демонстрантов с полицейскими.

Сегодня во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие 84 тысячи человек.

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Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел, таким образом в эту субботу на улицы французских городов вышло такое же количество протестующих, как и в прошлую, на предыдущей акции.

Также сообщается, что по состоянию на 19:00 в Париже полиция задержала 42 участников акции, еще 49 были арестованы в Бордо.

Во нескольких городах происходили столкновения демонстрантов в полицейскими, которые применяли водометы.

Также около 50 людей в желтых жилетах, которые отделились от главной процессии, вошли в "периметр тюрьмы" в Дижоне, чтобы потребовать "освобождения своих товарищей". Вчера вечером четыре участника акции были приговорены к тюремным заключениям за насильственные действия над жандармами.

Как сообщал УНИАН, волна протестов во Франции началась 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.

В начале декабря под давлением протестующих французское правительство полностью отказалось от намерения повысить акцизы на топливо. Однако, несмотря на уступки, "желтые жилеты" решили продолжать свои акции, выступая против экономической политики президента Франции Эммануэля Макрона.