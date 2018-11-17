Во Франции масштабные протесты против роста цен на топливо, есть погибший и раненые (фото, видео)

Утром по всей стране зафиксированы более 1000 акций, в которых принимают участие 50 тысяч человек.

По всей Франции в субботу, 17 ноября, проходят протесты водителей, которые уже ознаменовались трагическими инцидентами.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BFMTV.

Ожидается, что по всей стране состоится более 1500 акций "желтых жилетов", как окрестили протестующих в СМИ из-за обязательного атрибута водителей – ярко желтый отражающий свет жилет.

Как сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер, утром по всей стране зафиксированы более 1000 акций, в которых принимают участие 50 тысяч человек. По информации полиции, общенациональные протесты должны произойти в более чем 600 городах.

Утром протестующие заблокировали ряд дорог, в том числе и кольцевую дорогу в районе Парижа. Из-за этого ряд перевозчиков еще накануне отменили свои субботние рейсы по стране.

Читайте также"Бензиновая война": в РФ грозят заблокировать поставки топлива в Украину (видео)

Не обошлось и без инцидентов.

В департаменте Изер женщина везла свою дочку к врачу, когда увидела толпу протестующих, которые пытались помешать ее проезду. Водитель запаниковала и направила автомобиль на людей. В результате погиб 50-летний мужчина.

Кроме того, по данным МВД Франции, незначительные ранения получили 16 человек, еще один протестующий получил серьезные травмы в Савойе, сбитый автомобилем. Также сообщается о по меньшей мере одном травмированном милиционере.

Протестное движение направлено против плана правительства по дальнейшему увеличению налогов на топливо в 2019 году. Участники протестов заявляют, что повышение налога вызвало рост цен на горючее до уровня, который не наблюдался с начала 2000-х годов. Сейчас один литр бензина марки "супер" во Франции стоит около двух евро.

"Идея протеста – стоять на месте, чтобы быть услышанными. Пока не будет изменений, мы не двинемся с места. Мы решительно настроены стоять до вечера субботы, воскресенье, понедельник" - заявил один из организаторов протеста в департаменте Вар.

Акции в Париже продлятся весь день - там демонстранты планируют ехать на очень низкой скорости, препятствуя тем самым движению. На Елисейских полях группа примерно из 50 людей требовала отставки президента Эммануэля Макрона.

Отдельные из организаторов протеста декларируют в регионах готовность идти в Париж, чтобы встретиться с президентом Эммануэлем Макроном.

Стоит отметить, что 74% французов, по данным опроса, поддерживают акции протеста водителей.

На прошлой неделе французское правительство объявило ряд мер, направленных на уменьшение недовольства ценами на топливо, которые включают энергетические субсидии и бонусы по замене старых автомобилей на более экологичные. Одновременно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не отменит увеличение налога на топливо, который должен снова увеличиться в январе следующего года.