Меркель заявила об исторической ответственности за упорядоченный Brexit

Меркель сказала, что даже после Brexit Великобритания должна быть важным партнером.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила 19 января, что сделает все возможное, чтобы Великобритания оставила Европейский Союз с соглашением, ведь, в частности, на ней лежит историческая ответственность.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

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"Я буду работать до последнего дня, чтобы получить решение с соглашением о выходе Великобритании из ЕС, и я буду работать над тем, чтобы были лучшие отношения", - сказала Меркель в северном городе Росток.

Меркель заявила, что Германия уважает решение Великобритании выйти, но добавила: "Мы несем ответственность за формирование бракоразводного процесса, чтобы люди не покачивали головами нас через 50 лет и не говорили, почему они не были в состоянии сделать компромисс?"

Она сказала, что даже после Brexit Великобритания должна быть важным партнером.

Напомним, британский парламент 29 января обсудит и проведет голосование по так называемому "плана Б" премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из ЕС.

Первый вариант соглашения о Brexit Палата общин отвергла подавляющим большинством голосов на этой неделе.