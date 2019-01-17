Представители Евросоюза готовы отстрочить Brexit на несколько месяцев - Bloomberg

Собеседники Bloomberg дали понять, что среди стран-членов ЕС нет полного согласия относительно возможного переноса выхода Великобритании из блока.

Представители Европейского союза готовы отстрочить на более поздний срок выход Великобритании из ЕС, который был запланирован на конец марта 2019 года.

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Об этом со ссылкой на трех неназванных дипломатов сообщает Bloomberg. Возможно, этот срок перенесут на вторую половину 2019 года. По данным агентства, в Евросоюзе изучают варианты Brexit без заключения сделки с Лондоном.

Собеседники Bloomberg дали понять, что среди стран-членов ЕС нет полного согласия относительно возможного переноса выхода Великобритании из блока. Некоторые политики считают, что следует настаивать на прежней дате Brexit или с продлением срока только на несколько недель.

Чтобы согласовать новую дату выхода Великобритании из Евросоюза, необходима поддержка такого решения со стороны всех 27 стран ЕС.

Агентство отмечает, что, несмотря на провал соглашения о Brexit в британском парламенте, премьер-министр Тереза Мэй еще надеется на Brexit в ранее оговоренные сроки.

25 ноября 2018 года лидеры ЕС одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Европейский совет предложил структурам Евросоюза обеспечить вступление в силу документа с 30 марта 2019 года. Совет также одобрил политическую декларацию об основах отношений между Евросоюзом и Великобританией после Brexit.

Соглашение о Brexit должны одобрить Европарламент и парламенты всех государств – членов ЕС.

Как сообщал УНИАН, ранее в парламенте Великобритании проголосовали по вотуму недоверия кабмину. Инициатором голосования был лидер оппозиции Джереми Корбин.