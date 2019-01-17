ЕС нужны веские причины для продолжения процесса Brexit – Еврокомиссия
Евросоюзу понадобится веская причина, чтобы продлить срок выхода Великобритании из ЕС после 29 марта, когда Лондон попросит об этом.
Об этом заявил в четверг представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
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"Мы не получили такой просьбы о продлении от Великобритании", - сказал Схинас.
"Если будет запрос Великобритании о продлении, 27 стран ЕС должны принять решение единогласно, и, конечно, в запросе должны быть указаны причины такого продления", - добавил он.
Напомним, британский парламент 29 января обсудит и проведет голосование по так называемому "плану Б" премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из ЕС.
Первый вариант соглашения о Brexit Палата общин отвергла подавляющим большинством голосов на этой неделе.
Ранее сообщалось, что британские законодатели готовят законопроект, по которому может будет отложен процесс выхода страны из ЕС.