ЕС нужны веские причины для продолжения процесса Brexit – Еврокомиссия

Первый вариант соглашения о Brexit Палата общин отвергла подавляющим большинством голосов на этой неделе.

Евросоюзу понадобится веская причина, чтобы продлить срок выхода Великобритании из ЕС после 29 марта, когда Лондон попросит об этом.

Об этом заявил в четверг представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

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"Мы не получили такой просьбы о продлении от Великобритании", - сказал Схинас.

"Если будет запрос Великобритании о продлении, 27 стран ЕС должны принять решение единогласно, и, конечно, в запросе должны быть указаны причины такого продления", - добавил он.

Напомним, британский парламент 29 января обсудит и проведет голосование по так называемому "плану Б" премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из ЕС.

Первый вариант соглашения о Brexit Палата общин отвергла подавляющим большинством голосов на этой неделе.

Ранее сообщалось, что британские законодатели готовят законопроект, по которому может будет отложен процесс выхода страны из ЕС.