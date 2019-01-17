Россия отказалась отправить свою делегацию в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что эти решения приняты «исключительно в интересах граждан».

Государственная Дума России отказалась направлять в 2019 году делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Согласно решению, делегация РФ не вернется в орган и не подаст заявки на продление полномочий ее членов. Также Россия не будет платить взносы в бюджет Совета Европы.

Читайте такжеРегламентный комитет ПАСЕ поддержал смягчение санкционных правил для России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что эти решения приняты «исключительно в интересах граждан».

«ПАСЕ отошла от принципов демократии, абсолютно игнорирует принципы работы парламентских структур, основанных на возможности говорить, озвучивать свою позицию и защищать», — заявил он.

Напомним, в апреле 2014 года после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе Россию лишили права голоса в ПАСЕ. В то же время Российская Федерация продолжает быть членом Совета Европы — ее никто не исключал. В знак протеста РФ отказалась принимать участие в сессиях Ассамблеи и прекратила выплачивать членские взносы.

В октябре 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась голосовать за отмену санкционной политики в отношении России до января 2019 года. Это означало, что Россия не возобновит своего участия в организации, как и обещала.

Отметим, Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) — это ключевой орган Совета Европы, главной институции на европейском континенте в сфере защиты прав человека, демократии и верховенства права. Участниками Совета Европы являются 47 стран, в частности Украина и Россия.