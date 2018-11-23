В Совете Европы предлагают разрешить российской делегации выбирать генсека СЕ

Украинская делегация намерена не допустить внесения этих изменений в регламент.

В Совете Европы предлагают внести изменения в регламент, которые могут разрешить делегации Российской Федерации участвовать в выборах генерального секретаря организации и других руководящих органов.

Об этом председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сообщил в социальной сети Facebook.

"Позитив: на заседании Бюро в Хельсинки принято решение отказаться почти от всех изменений в регламент по требованию РФ", - говорится в сообщении.

При этом он назвал подозрительным тот факт, что все же предлагается сохранить одну поправку об избрании руководящих органов в Совете Европы.

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"Подозрительно: кроме одного пункта - в случае лишения делегации права голоса, это не касается выборов генсека Совета Европы, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека. Выборы генсека в следующем году, поэтому, очевидно, это попытка со стороны заинтересованных лиц в Совете Европы, и не только там, убедить россиян приехать в январе в Страсбург. И хотя большинство моих собеседников в ПАСЕ считает этот вариант фантастикой, потому что эти изменения не могут быть приняты для представления делегаций в ПАСЕ на 2019 год, я бы не исключал эту возможность. Иначе какая логика тянуть эти изменения, если не пригласить россиян голосовать на выборах генсека Совета Европы?", - заявил Арьев.

"Почему именно в январе? Подать свою делегацию, как и другие страны, россияне могут только раз в год - в начале года. И все, другого варианта нет, если в стране нет выборов - это единственное исключение. Выбрав в РФ нет. Поэтому, украинская делегация будет следить внимательно и действовать в соответствии и адекватно, как всегда", - заявил Арьев.

Как сообщал УНИАН, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи из-за аннексии Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседание Ассамблеи и требует восстановления её прав в полном объеме.

В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы за 2017 год до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ.

В Страсбурге в январе 2018 года проходила зимняя сессия ПАСЕ. Вице-президент ассамблеи Владимир Арьев заявил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

23 января российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не будет платить взносы в Совет Европы, пока ее права в ПАСЕ не будут восстановлены. Тогда председательствующий в Комитете министров Совета Европы министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен предупредил, что неуплата Россией членских взносов в Совет Европы приведет к серьезным последствиям.

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20 сентября председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев заявлял, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он отмечал, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций.

9 октября ПАСЕ вернула в профильный комитет доклад о внесении изменений в процедуру и правила ассамблеи по обжалованию полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте сохранения санкций против делегации РФ.

11 октября Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что российская делегация не собирается возвращаться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе 2019 года.