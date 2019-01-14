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В Германии заявили о планах выйти из ЕС

15:58, 14 января 2019
Мир
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Дата возможного выхода Германии из ЕС не уточняется / фото УНИАН

Немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) перед выборами в Европарламент приняла программу с пунктом о возможном выходе Берлина из Евросоюза, если ЕС не претерпит кардинальных изменений.

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"Если наши основные предложения по реформам существующей системы ЕС в надлежащее время не будут осуществлены, то нам кажется необходимым в качестве последнего варианта выход Германии или упорядоченный роспуск ЕС и создание нового европейского экономического и основанного на соблюдении общих интересов сообщества", - цитирует ТАСС текст программы.

При этом дата возможного выхода Германии из ЕС не уточняется.

АдГ также призвала ограничить и взять под контроль приток мигрантов в Европу, чтобы "сохранить идентичность европейских народных культур".

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Теги: #Евросоюз#Германия#Мигранты в Европе