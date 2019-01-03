Стала известна страна ЕС, которая приняла больше всего мигрантов из Африки

В прошлом году в Испании зарегистрировали 56 тысяч мигрантов, которые прибыли морем из Северной Африки.

Испания стала главным пунктом назначения для африканских мигрантов, которые в прошлом году пересекли Средиземное море, чтобы попасть в Европу.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на данные Управления ООН по вопросам миграции.

"В 2018 году в Испании зарегистрировали 55 756 мигрантов и беженцев, которые прибыли морем из Северной Африки", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Италия под руководством правительства резко сократила количество прибывших в прошлом году до 23 371 человек, что составляет примерно одну пятую от числа мигрантов в 2017 году, когда границу с Ливией пересекли 119 369 человек.

Всего в прошлом году 113 145 мигрантов и беженцев прибыли в Европу морем.