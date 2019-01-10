Скандал с главой Amazon: СМИ подсчитали, сколько получит жена самого богатого человека после развода

Маккензи Безос может получить после развода $69 млрд.

По подсчетам агентства Bloomberg Маккензи Безос, жена основателя американской компании Amazon Джеффа Безоса, после развода может стать самой богатой женщиной в мире.

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В агентстве считают, что Маккензи Безос может получить после развода $69 млрд.

В Bloomberg оценили состояние Безоса в $137 млрд, при этом журнал Forbes считает, что он владеет $150 млрд.

В данный момент Безос или его представители не сообщали о наличии договора, который регламентирует процесс раздела имущества между супругами. Опрошенные Bloomberg аналитики предполагают, что их активы просто будут поделены пополам.

Как стало известно, глава Amazon Джефф Безос разводится с женой Маккензи из-за измены. Об этом сообщает Radar Online.

По данным портала, последние восемь месяцев Безос встречался с Лорен Санчес, женой влиятельного голливудского агента Патрика Уайтселла. Отмечается, что глава Amazon тайно отправлял любовницу на курорты на своем частном самолете, отправлял ей непристойные сообщения и селфи эротического характера.

Как сообщал УНИАН, ранее Безос заявил о разводе в своем Twitter. Он заверил, что они останутся хорошими друзьями. "Если бы мы знали, что разойдемся через 25 лет, мы бы снова все повторили", - написал он.