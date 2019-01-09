Сирийские курды заявили о взятии в плен восьмерых боевиков ИГИЛ: среди них – гражданин Украины

Выходец из Украины Аскар Зарманбетов в составе группы джихадистов планировал нападения на гражданских лиц в Сирии, утверждают в курдских "Отрядах народной самообороны".

Бойцы курдских вооруженных формирований 6-7 января задержали в Сирии восьмерых мужчин по подозрению в сотрудничестве с ИГИЛ, среди них – гражданин Украины.

Об этом 9 января сообщил пресс-центр курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), пишет "Гордон".

Задержанному украинцу 27 лет, его настоящее имя – Аскар Зарманбетов, но среди джихадистов он известен как Абу Дауд Нуга, заявили в YPG.

Также в группу, взятую в плен в провинции Дейр-эз-Зор, входили граждане США (16-летний подросток), России, Узбекистана (двое), Таджикистана и Казахстана, сказано в сообщении.

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Боевики ИГИЛ планировали нападения на гражданских лиц, утверждают в YPG.

В курдских отрядах самообороны утверждают, что в провинции Дейр-эз-Зор остались лишь отдельные очаги сопротивления джихадистов.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". В сентябре 2014 года операцию против ИГИЛ начала коалиция во главе с США. В сентябре 2015 года к конфликту в Сирии присоединилась Россия, в августе 2016-го – Турция.

14 декабря Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что курдские формирования отбили у боевиков Хаджин – последний удерживаемый ИГИЛ город в Сирии.

Президент США Дональд Трамп 19 декабря 2018 года объявил о победе над боевиками "Исламского государства" в Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что из страны начали вывод американских войск.

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