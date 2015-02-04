В Турции впервые арестовали члена "Исламского государства"

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Vatan, это стало первым прецедентом в стране.

В октябре прошлого года 38-летний житель Анкары Гекташ вместе с двумя 15-летними сыновьями-близнецами переправился в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. Его жена, не подозревая об этом, сообщила в полицию, что ее муж и дети пропали без вести. В конце января мужчина вернулся в Турцию, чтобы продать свой дом, расплатиться с долгами и вернуться в Сирию с женой. Он был задержан полицией в городе Газиантеп на юге Турции, откуда планировал направиться в Анкару.

Гекташу было предъявлено обвинение в принадлежности к ИГ. Он был арестован судом, посчитавшим, что мужчина может скрыться от следствия.

Читайте такжеВ Турции совершено покушение на президента Эрдогана"Мы с сыновьями перешли на территорию Сирии, контролируемую ИГ. В течение 10-12 дней боевики опрашивали нас на предмет нашего религиозного образования и приняли нас в свои ряды, убедившись, что мы являемся мусульманами", – приводит газета слова задержанного.

Он утверждает, что не участвовал в военных действиях и работал вместе с сыновьями-поварами, зарабатывая 270 долларов на троих.