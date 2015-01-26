В "ИГ" пригрозили новыми терактами на Западе
18:39, 26 января 2015Мир
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Террористическая группировка "Исламское государство" заявила о готовности совершить новые атаки в странах Запада.
REUTERS
Как передает Agence France-Presse, соответствующие угрозы содержатся в аудиобращении представителя ИГ, размещенном в Интернете.
7 января в результате террористической атаки на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже погибли 12 человек. 10 января в ходе захвата заложников в кошерной лавке в Порт-де-Венсен погибли четыре человека, сообщает Росбалт.
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В декабре 2014 года Верховный суд России признал "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" террористическими организациями, деятельность которых в России официально запрещена.
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