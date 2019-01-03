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В Конгрессе США не исключили импичмента Трампа

22:09, 03 января 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Конгрессмены от Демократической партии США ожидают итогов расследования комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера, после чего будут принимать решение по поводу начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. 

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Об этом 3 января заявила кандидат на пост спикера Палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси в интервью телеканалу NBC.

По словам Пелоси, конгрессменам не следует отправлять президента в отставку по политической причине, но политика не может также быть поводом для отказа от этого процесса.

Кандидат в спикеры добавила, что обвинения президенту могут предъявить после лишения его должности. Пелоси отметила, что очень сложно иметь дело с главой государства, который выступает против фактов и правды. Однако ситуация может улучшиться, потому что Трампу придется столкнуться с Палатой представителей, которую контролируют демократы.

Представитель Белого дома Кельянн Конуэй заявила, что Трампа не беспокоит возможный импичмент.

NBC отмечает, что в случае поддержки Палатой представителей США импичмента президента вопрос будет рассматривать Сенат США, который контролируют республиканцы. Поэтому добиться отставки Трампа будет непросто.

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Теги: #Трамп#Конгресс#импичмент