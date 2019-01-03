В Конгрессе США не исключили импичмента Трампа

Представитель Белого дома Кельянн Конуэй заявила, что Трампа не беспокоит возможный импичмент.

Конгрессмены от Демократической партии США ожидают итогов расследования комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера, после чего будут принимать решение по поводу начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

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Об этом 3 января заявила кандидат на пост спикера Палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси в интервью телеканалу NBC.

По словам Пелоси, конгрессменам не следует отправлять президента в отставку по политической причине, но политика не может также быть поводом для отказа от этого процесса.

Кандидат в спикеры добавила, что обвинения президенту могут предъявить после лишения его должности. Пелоси отметила, что очень сложно иметь дело с главой государства, который выступает против фактов и правды. Однако ситуация может улучшиться, потому что Трампу придется столкнуться с Палатой представителей, которую контролируют демократы.

Представитель Белого дома Кельянн Конуэй заявила, что Трампа не беспокоит возможный импичмент.

NBC отмечает, что в случае поддержки Палатой представителей США импичмента президента вопрос будет рассматривать Сенат США, который контролируют республиканцы. Поэтому добиться отставки Трампа будет непросто.