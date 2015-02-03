Обвиняемую в госизмене россиянку отпустили из-под ареста на подписку о невыезде - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Сергея Бадамшина.

"Принято решение об отмене меры пресечения", - сказал Бадамшин. Адвокат пояснил, что в ближайшее время Давыдова выйдет из следственного изолятора. "Она поедет в Вязьму к своим детям", - добавил защитник.

"Следователь пояснил, что от адвоката поступило ходатайство об изменении меры пресечения и он посчитал его достаточно мотивированным и подлежащим удовлетворению", - сказал Бадамшин.

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29 января Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на арест до 19 марта Давыдовой, являющейся матерью семерых детей. Она находилась в московском СИЗО "Лефортово". По данным СМИ, Давыдова в апреле прошлого года связалась с украинским посольством и сообщила, что воинская часть рядом с ее домом в Вязьме Смоленской области опустела. Кроме того, она предположила, что солдаты могли быть направлены в Донецк. После этого против нее в РФ возбудили уголовное дело.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, в МИД Украины заявили, что ситуация вокруг Давыдовой свидетельствует о деградации правоохранительной системы РФ и критической ситуации с правами человека в этой стране. По словам спикера МИД Украины Евгения Перебыйноса, «вся эта ситуация вокруг гражданки Давыдовой свидетельствует об очень серьезной деградации правоохранительной системы в России и вообще о критической ситуации с правами человека в этой стране».