В МИД не понимают, за что задержали россиянку Давыдову, если в Украине нет войск РФ

В МИД Украины считают, что ситуация вокруг гражданки России, многодетной матери Светланы Давыдовой, которая позвонила в украинское посольство и сообщила о перемещении российских войск, свидетельствует о деградации правоохранительной системы РФ и критической ситуации с правами человека в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Конечно, вся эта ситуация вокруг гражданки Давыдовой свидетельствует об очень серьезной деградации правоохранительной системы в России и вообще о критической ситуации с правами человека в этой стране”, - сказал он.

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По словам Перебыйноса, из той информации, которую он имеет, эта женщина совершила гражданский поступок.

Перебыйнис отметил, что эта ситуация вызывает очень много вопросов. “Если женщина сообщила о том, что подразделения российской армии, по ее информации, отбыли в Украину, и это является, с точки зрения российских правоохранительных органов, измену России и тайной информацией, которую никто не должен был узнать, - это одно дело. Если российских войск на территории Украины нет, как пытается доказать Россия, тогда за что именно ее задержали?”, - спросил Перебыйнис.

“Не хотелось бы думать, конечно, что прослушиваются телефоны украинского дипломатического представительства, но эта вся ситуация вызывает вопрос, каким образом правоохранительным органам России удалось узнать об этом звонке”, - сказал он.

Как отметил Перебыйнис, он не может подтвердить факт такого звонка, поскольку в Посольство Украины в РФ звонят по телефону очень многие люди.

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Как сообщал УНИАН, гражданку России задержали по подозрению в измене после того, как она позвонила в Посольство Украины в РФ с информацией о перемещении российских военных. Женщину задержали в Вязьме, за 240 км на запад от Москвы. Она находится в СИЗО Лефортово в Москве.

По словам ее адвоката Андрея Стебенева, 36-летняя женщина, мать семи детей, "позвонила туда, куда не должна была, и сказала то, чего не должна была говорить".

Ее муж Анатолий Горлов сообщил, что Светлана звонила в посольство в апреле прошлого года.